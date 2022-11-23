«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Беллингема

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке у дортмундской «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема. Как сообщает The Times, английский клуб имеет средства, чтобы удовлетворить финансовые требования дортмундцев.

19-летний англичанин был вызван на чемпионат мира-2022 в составе сборной Англии. Беллингем открыл счет в матче против Ирана (6:2) и стал первым игроком, который родился после начала 2000 года и забил на ЧМ.

В этом сезоне Беллингем провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.