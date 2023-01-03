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Сегодня, 15:32

Два центральных защитника могут покинуть «Краснодар»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Краснодара» планирует расстаться с двумя центральными защитниками в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, это будут Сергей Бородин и Вячеслав Литвинов. На данный момент агенты футболистов подыскивают различные варианты для продолжения карьеры своих клиентов. Приоритет — команды из РПЛ.

На замену игрокам краснодарский клуб планирует приобрести защитника из Латинской Америки.

В текущем сезоне 23-летний Бородин провел за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его одноклубник 21-летний Литвинов сыграл в 19 матчах за «быков» и забил два гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dva-tsentral-ny-h-zashhitnika-mogut-pokinut-krasnodar/
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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