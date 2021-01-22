Бывший футболист сборной России, отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, Дмитрий Черышев поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Могу сказать только одно — очень хорошо, что Александр попробует себя в таком сильном чемпионате как итальянский. Чемпионат Италии очень тяжелый. Очень многое будет зависеть от того, как он будет выполнять коллективные действия своей команды, как быстро он адаптируется к тому футболу. Я считаю, то, что Саша пробует — это здорово. Самое главное — как можно быстрее адаптироваться и начать забивать голы. Пусть у него все получится.

— Повлияет ли как-то возраст Александра на его адаптацию к чемпионату, команде?

— А какой у него возраст? Ему же не 93 года. Они с моим Денисом играли в одной сборной 90-го года рождения. Я знаю, какого возраста Александр. Никогда не поздно бросить себе вызов. Для него это будет очень интересно, я уверен. Пускай попробует свои силы и переломит себя после российского чемпионата.

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с итальянским клубом о переходе нападающего Александра Кокорина.

Форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 18 очков.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доротея Вирер будут следить за выступлениями Кокорина в Италии.

(Владимир Пушкарев)