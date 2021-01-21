«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина
«Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина, сообщает официальный сайт московского клуба.
В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.
29-летний Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.
«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-01-21-spartak_i_fiorentina_dogovorilis_o_transfere_kokorina/
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