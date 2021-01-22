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Губерниев — о трансфере Кокорина: «Надеюсь, Вирер и Хофер будут следить за Кокориным в Италии»

13:08
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» новость о трансфере нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Кокорин — молодец! — сказал Губерниев. — Он достоин уважения за такой переход. Нужно рисковать. Об этом уже пишут итальянские газеты. Я надеюсь, что Диротеря Вирер и Лукас Хофер будут внимательно следить за Кокориным в «Фиорентине».

Все разговоры про возраст и другие факторы — в пользу бедных. Он выйдет на поле и все покажет. В спорте определяющем является результат. Выйдет и забьет — молодец, будет сидеть на скамейке — значит слабый.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что рад за 29-летнего российского футболиста в связи с его переходом в «Фиорентину».

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с итальянским клубом о переходе нападающего Александра Кокорина.

Форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 18 очков.

(Владимир Пушкарев)

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