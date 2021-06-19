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Де Пауль на следующей неделе пройдет медосмотр перед переходом в «Атлетико»

06:26
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний аргентинец на следующей неделе пройдет медосмотр перед переходом в мадридский клуб. Ожидается, что игрок подпишет контракт до 2026 года.

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.

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