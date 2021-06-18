Нападающий киевского «Динамо» Русин перейдет в «Днепр-1»
19:35
Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин прибыл в расположение «Днепра-1», сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации СМИ, Русин уже начал подготовку к сезону-2021/22 вместе с командой. Скоро клубы должны объявить о деталях соглашения.
22-летний нападающий летом вернулся из «Легии», за которую выступал на правах аренды. В общем Русин провел в украинской премьер-лиге 57 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/forvard-dinamo-pereshel-v-dneprovskiy-dnepr-1-981525/
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