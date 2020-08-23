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ЦСКА увеличит предложение по аргентинскому хавбеку Вере до 6 миллионов евро

11:15
Фаусто Вера. Фото instagram.com
Фаусто Вера. Фото instagram.com
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Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает журналист Николо Шира. По информации источника, ЦСКА готов сделать новое предложение по трансферу 20-летнего аргентинца.

Армейцы готовы заплатить за игрока 6 миллионов евро и оставить 20 процентов прав на футболиста «Архентинос Хуниорс» при его следующей продаже. При этом в клубе хотят получить за хавбека 10 миллионов.

Контракт 20-летнего Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

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