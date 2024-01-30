Sport24: ЦСКА подпишет контракт с алжирским полузащитником Айсауи по схеме «2+3»

ЦСКА согласовал трансфер полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, утверждает Sport24.

По данным источника, сумма сделки составит 150 тысяч долларов. ЦСКА подпишет контракт с футболистом по схеме «2+3», а «УСМ Алжир» получит 25 процентов от последующей перепродажи игрока.

19-летний алжирец пройдет медицинское обследование 3 февраля.