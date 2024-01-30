«Ботафого» подпишет нападающего «Бетиса» Луиса Энрике за 20 миллионов евро

Нападающий «Бетиса» Луис Энрике перейдет в «Ботафого», сообщает журналист Фабрицио Романо.

23-летний бразилец уже прилетел на родину, чтобы пройти медицинское обследование для завершения трансфера. «Ботафого» заплатит за футболиста 20 миллионов евро.

Энрике перешел в «Бетис» из «Флуминенсе» в июле 2022 года за 8 миллионов евро. В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за испанскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.