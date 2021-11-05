«Челси» может подписать Комана следующим летом
11:58
«Челси» интересуется нападающим «Баварии» Кингсли Команом, сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенцы могут продать 25-летнего француза, в случае если тот откажется продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение с футболистом действует до конца июня 2023 года. Сообщается, что игроком также интересуется «Барселона».
В сезоне-2021/22 Коман провел 10 матчей за «Баварию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 55 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/franzose-in-top-form-wie-viel-ist-bayern-dieser-kingsley-coman-wert-78135880.sport.html
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