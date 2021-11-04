«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Ндомбеле
12:26
«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб хочет усилить линию полузащиты и попытается подписать 24-летнего француза в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/ndombele-fichaje-barcelona-enero-12623321
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