«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Ндомбеле

«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб хочет усилить линию полузащиты и попытается подписать 24-летнего француза в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.