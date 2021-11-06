«Ньюкасл» сделал предложение по тер Штегену
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в Англии. По информации Sky Sport, «Ньюкасл» хочет приобрести 29-летнего игрока сборной Германии.
Английский клуб предложил за тер Штегена 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года.
В этом сезоне вратарь принял участие в 13 матчах во всех турнирах и пропустил 15 мячей. Также в 4 встречах он не пропустил ни одного гола.
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