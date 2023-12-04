«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» интересуются голкипером «Милана» Меньяном

Голкипер «Милана» Майк Меньян может покинуть клуб, сообщает журналист Санти Уна.

По информации источника, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» внимательно следят за ситуацией вокруг переговоров 28-летнего француза по новому контракту с «Миланом». Его действующее соглашение истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает Меньяна в качестве потенциальной замены для Мануэля Нойера.

В текущем сезоне Меньян провел 16 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.