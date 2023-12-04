«Ювентус» может подписать Фелипе Андерсона из «Лацио»

«Ювентус» заинтересован в переходе полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона, утверждает Il Messagero.

По информации источника, руководство туринцев впечатлила игра 30-летнего бразильца под руководством Маурицио Сарри в текущем сезоне. «Ювентус» может подписать игрока в качестве свободного агента следующим летом, когда завершится его контракт с «Лацио».

В нынешнем сезоне в активе Фелипе Андерсона 1 гол и 5 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.