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Хамес — о переходе в «Реал»: «Меня хотели «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но я желал славы, а не денег»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий сейчас за бразильский «Сан-Паулу», объяснил, почему решил перейти в мадридский клуб.

«Меня хотели «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но я желал славы, я хотел в «Реал». Ничто не сравнится с «Реалом». Другие команды предлагали более привлекательный контракт, но меня убедил Флорентино Перес. Он сказал мне: «Чего ты хочешь, денег или славы?». Я ответил, что хочу славы и тогда он сказал: «Что же, дело сделано», — приводит слова Хамеса Mundo Deportivo.

Колумбиец перешел в «Реал» в 2014 году. Он провел за мадридцев 125 матчей, забил 37 голов и сделал 42 результативные передачи. В 2020 году Хамес покинул команду в статусе свободного агента.

Хамес Родригес
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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