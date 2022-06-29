«Челси» интересуется Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, «Челси» в Лондоне провел первые переговоры с 30-летним сенегальцем.

Ранее появилась информация, что сам игрок сборной Сенегала готов остаться в составе неаполитанцев. Он даже готов ради этого пойти на понижение зарплаты.

Действующий контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.