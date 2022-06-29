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Сегодня, 03:08

«Челси» интересуется Кулибали

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, «Челси» в Лондоне провел первые переговоры с 30-летним сенегальцем.

Ранее появилась информация, что сам игрок сборной Сенегала готов остаться в составе неаполитанцев. Он даже готов ради этого пойти на понижение зарплаты.

Действующий контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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