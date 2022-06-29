Экс-игрок «Боруссии» Эмре Мор перейдет в «Фенербахче»

Полузащитник Эмре Мор перейдет из «Сельты» в «Фенербахче». Турецкий клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу 24-летнего турка.

«Наш клуб достиг принципиальной договоренности с клубом и самим игроком о переходе Эмре Мора», — говорится в сообщении стамбульцев.

В прошедшем сезоне Мор играл на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк». Он сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее Мор также играл за дортмундскую «Боруссию», «Галатасарай» и «Олимпиакос».