Хави Симонс сменил «ПСЖ «на ПСВ

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс перешел в ПСВ. 19-летний голландец подписал контракт с клубом из Эйндховена до 2027 года.

Во вторник Симонс, у которого 1 июля заканчивается контракт с парижским клубом, прибыл во вторник в Эйндховен для прохождения медицинского осмотра и завершения переговоров по контракту.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.