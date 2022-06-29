Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:35

Хави Симонс сменил «ПСЖ «на ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс перешел в ПСВ. 19-летний голландец подписал контракт с клубом из Эйндховена до 2027 года.

Во вторник Симонс, у которого 1 июля заканчивается контракт с парижским клубом, прибыл во вторник в Эйндховен для прохождения медицинского осмотра и завершения переговоров по контракту.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.

Футбол
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» интересуется Кулибали

Экс-нападающий «ПСЖ» и «Реала» Хесе продолжит карьеру в Турции
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости