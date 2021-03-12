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«Челси» и «МЮ» интересуются Манчини из «Ромы»

16:35
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, 24-летним итальянцем интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом римский клуб не хочет продавать игрока даже за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Манчини провел 27 матчей за «Рому», в которых забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

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