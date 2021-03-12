«Челси» и «МЮ» интересуются Манчини из «Ромы»
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, 24-летним итальянцем интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом римский клуб не хочет продавать игрока даже за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Манчини провел 27 матчей за «Рому», в которых забил 5 голов и сделал две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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