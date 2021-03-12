Зидан прокомментировал слухи о возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в испанский клуб.

Ранее, 12 марта, El Chiringuito TV сообщил, что агент 36-летнего португальского футболиста Жорже Мендеш обсуждает с мадридским клубом возможность возвращения игрока. Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год.

«Вы знаете, что значит Криштиану для Мадрида, мы все его очень любим и то, что он сделал здесь — великолепно. Но сейчас он футболист «Ювентуса» и у него там все хорошо. Я ничего не могу вам сказать, разговоров много, но нужно уважать все это», — цитирует Marca Зидана.

«Ювентус» приобрел нападающего у «Реала» летом 2018 года. Действующий контракт форварда с туринцами рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.