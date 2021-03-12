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Роналду может вернуться в «Реал», чтобы выиграть Лигу чемпионов

18:16
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», сообщает As.

По сведениям источника, 36-летний португалец намерен перейти в мадридский клуб, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Сообщается, что «Ювентус» не будет препятствовать переходу игрока, так как хочет сократить затраты клуба.

Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год. В текущем сезоне форвард провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.

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