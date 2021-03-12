Роналду может вернуться в «Реал», чтобы выиграть Лигу чемпионов
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», сообщает As.
По сведениям источника, 36-летний португалец намерен перейти в мадридский клуб, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Сообщается, что «Ювентус» не будет препятствовать переходу игрока, так как хочет сократить затраты клуба.
Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год. В текущем сезоне форвард провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю