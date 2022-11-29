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Нигматуллин: «Дзюбе карьеру хочется продлить, но удовольствия на Кипре будет немного»

Мария Гусева
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Понятно, что на закате карьеры футболисты играют в разных клубах, далеко не в самых интересных. У меня последний клуб тоже такой был — израильский, который шел на последнем месте. Но больше чем, как мучения, я это не назову, — приводит Metaratings слова Нигматуллина. — Понятно, что Артему карьеру хочется продлить, хочется поиграть — это нормально. Но думаю, что удовольствия на Кипре будет немного, учитывая уровень клуба и чемпионата в целом».

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин
Футбол
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