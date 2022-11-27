Клуб из чемпионата Кипра предложил контракт Артему Дзюбе

По информации «СЭ», кипрский клуб «Кармиотисса» сделал предложение нападающему Артему Дзюбе.

В данный момент в команде ожидают ответа от 34-летнего россиянина. Отметим, что у «Кармиотиссы» русский инвестор — бизнесмен Дмитрий Пунин.

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».