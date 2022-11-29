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Сегодня, 21:04

«Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Марокко Амрабатом

Мария Гусева
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяном Амрабатом, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 26-летний хавбек привлек внимание английского клуба своим выступлением на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сборная Марокко в групповом турнире обыграла Бельгию (2:0) и сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Действующий контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Амрабат провел за «фиолетовых» 20 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фиорентина
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