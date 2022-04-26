Бывший нападающий «Марселя» и сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался о будущем форварда «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Обладатель Золотого мяча-1991 считает, что Мбаппе должен перейти в «Реал».

«Ты никогда не должен идти против мечты. Если он хочет перейти в «Реал», то должен сделать это.

Я разговаривал с отцом Килиана. Мы быстро поговорили. И я сказал ему: «Килиан должен перейти в «Реал», если это его мечта. Иначе он будет всю жизнь жалеть об этом», — цитирует Папена Eurosport.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило нападающему выгодный краткосрочный контракт.

В текущем сезоне француз провел за парижан 42 матча, забил 33 гола и отдал 22 результативных передачи.