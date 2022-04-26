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Сегодня, 21:20

«Бетис» предлагает Иско 10 миллионов евро в год

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«Бетис» договорился о переходе полузащитника «Реала» Иско, сообщает Diario AS.

Руководство севильского клуба предложило испанцу двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро до уплаты налогов.

По данным источника, 30-летний хавбек сможет присоединиться к клубу, если «Бетис» попадет в Лигу чемпионов или в случае крупной продажи одного из игроков.

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. Футболист перейдет в «Бетис» бесплатно.

В этом сезоне хавбек провел 12 матчей в ла лиге, забив 1 гол.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Бетис
ФК Реал
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