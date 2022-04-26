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Сегодня, 18:58

Эдегор посоветовал Холанну перейти в «Арсенал»

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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне и предположил куда форвард может перейти этим летом.

«Посмотрим, что он сделает. Но если Эрлин решит играть в Англии, то, конечно, он должен перейти в «Арсенал».

Холанн мой хороший друг и отличный игрок. Он зверь. Эрлин сильный, быстрый, у него есть все качества. Честно говоря, он может играть в любой лиге и любой стране», — цитирует Эдегора Goal.

Ранее спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что переход Холанна в АПЛ не будет большим сюрпризом.

Контракт форварда с «Боруссией» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне норвежец сыграл за клуб в 27 матчах и забил 25 голов.

Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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