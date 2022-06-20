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Масалитин удивлен назначением Гаранина в «Сочи»: «Можно было бы назначить кого-то из «Зенита»

Масалитин удивился назначению Гаранина в «Сочи»
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин удивлен назначение Вадима Гаранина на должность тренера «Сочи».

«Честно говоря, вызывает удивление это назначение. «Сочи» является одним из лидеров чемпионата. Уход Федотова вместе со штабом внес определенную нервозность в клуб. Думаю, должны были назначить более-менее опытного тренера, который бы продолжил дело Федотова», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

Экс-форвард ЦСКА считает, что руководству «Сочи» следовало пригласить специалиста из «Зенита».

«Наверное, можно было бы назначить кого-то из «Зенита», учитывая хорошие отношения «Сочи» с петербургским клубом. Посмотрим, но это назначение вызывает удивление», — сказал он.

В минувшем сезоне Гаранин помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/20/17968580.shtml
Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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