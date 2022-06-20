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Сегодня, 15:35

Мостовой объяснил, почему «Спартак» отпустил Глушенкова в «Крылья Советов»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о переходе Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Зиньковский переходит в «Спартак» или уже перешел, насколько это полноценный обмен для «Спартака» — не знаю. Глушенков уходит за игровой практикой, потому что в «Спартаке» рассчитывать на место в стартовом составе ему будет тяжело. Поэтому правильно делает. Глушенков должен играть, а в «Спартаке» на его позиции есть железные игроки основы», — цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что клубы оформили трансфер футболиста. Самарский клуб заключил с 22-летним футболистом контракт на три года.

Сезон-2021/22 Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. Полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-podderzhal-reshenie-glushenkova-pokinut-spartak
Александр Мостовой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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