Мостовой объяснил, почему «Спартак» отпустил Глушенкова в «Крылья Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о переходе Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Зиньковский переходит в «Спартак» или уже перешел, насколько это полноценный обмен для «Спартака» — не знаю. Глушенков уходит за игровой практикой, потому что в «Спартаке» рассчитывать на место в стартовом составе ему будет тяжело. Поэтому правильно делает. Глушенков должен играть, а в «Спартаке» на его позиции есть железные игроки основы», — цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что клубы оформили трансфер футболиста. Самарский клуб заключил с 22-летним футболистом контракт на три года.

Сезон-2021/22 Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. Полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.