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Сегодня, 16:07

Рюдигер: «Был интерес «Барсы», но я сказал либо «Реал», либо ничего»

Рюдигер отказал «Барселоне» ради перехода в «Реал»
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Новичок «Реала» Антонио Рюдигер рассказал по поводу переговоров о своем будущем.

«Был интерес со стороны «Барсы», но я сказал своему брату, что, либо я перейду в «Реал», либо никуда больше. Я отдам всего себя ради этого клуба, я обещаю. Хочу выиграть, как можно больше трофеев. Я наслаждаюсь этим давлением, так как перешел в действительно очень и очень большой клуб. Мне повезло быть здесь. Я был в комнате трофеев «Реала» и скажу вам, что именно там и начинается это давление», — сказал Рюдигер на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 29-летний немец будет выступать под 22-м номером.

Рюдигер перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Челси», за который играл с июля 2017 года.

В минувшем сезоне защитник провел 54 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Антонио Рюдигер
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Челси
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