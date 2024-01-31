«Брайтон» хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Хиля

«Брайтон» провел переговоры по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Брайана Хиля, сообщает talkSPORT.

«Шпоры» готовы отпустить 22-летнего испанца, поскольку тот не входит в планы главного тренера команды Анже Постекоглу. При этом стороны еще далеки от того, чтобы прийти к соглашению.

В сезоне-2023/24 Хиль принял участие в 10 матчах «Тоттенхэма», провел на поле в сумме 217 минут и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.