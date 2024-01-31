Нападающий «Болоньи» ван Хойдонк перейдет в «Норвич»

Нападающий «Болоньи» Сидни ван Хойдонк продолжит карьеру в «Норвиче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб арендует 23-летнего нидерландца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В среду футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с командой.

В сезоне-2023/24 ван Хойдонк забил 1 гол в 11 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Сидни ван Хойдонк — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка.