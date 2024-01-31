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Сегодня, 03:14

«Бавария» готова доплатить 3 миллиона евро «Гранаде» за досрочный переход полузащитника Сарагосы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бавария» ведет переговоры с «Гранадой» по трансферу полузащитника Брайана Сарагосы, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенский клуб согласовал трансфер 22-летнего испанца за 13 миллионов евро по окончании сезона-2023/24, однако теперь немецкая команда хочет заполучить футболиста до завершения трансферного окна.

«Бавария» готова доплатить 3 миллиона евро за досрочное оформление сделки. Сам футболист согласен на переход в немецкую команду сейчас, однако «Гранаду» не устраивает сумма, которую ей предлагают.

Трансферное окно в Германии закроется 1 февраля, «Бавария» попытается достичь договоренности до этого момента.

Сарагоса выступает за «Гранаду» с 2019 года, в сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Бавария
ФК Гранада
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