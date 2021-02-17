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Брат Погба продолжит карьеру в Словении

14:55
Матиас Погба. Фото Twitter
Матиас Погба. Фото Twitter
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Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру в словенском «Таборе», сообщает сайт клуба 17 февраля.

30-летний гвинеец, который выступает на позиции центрального нападающего, с лета находился без клуба после расторжения контракта с испанской «Мурсией».

Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

На данный момент «Табор» занимает седьмое место в первой лиге чемпионата Словении (аналоге Тинькофф РПЛ).

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