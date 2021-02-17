«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Кунде 70 миллионов евро

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Razon.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за 22-летнего француза 70 миллионов евро. Игрок имеет действующий контракт до 2024 года, в соглашении прописана сумма отступных в 90 миллионов евро.

Также сообщалось, что на Кунде претендуют «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне Кунде провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.