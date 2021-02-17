Агент Тугарева заявил, что футболист планировал уйти из «Локомотива» еще при Семине

Александр Маньяков, агент полузащитника Романа Тугарева, рассказал «СЭ» подробности трансфера футболиста из «Локомотива» в «Ростов».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фрагмент трансферного соглашения между клубами по переходу Тугарева.

«Моя задача, чтобы футболист был счастлив — Рома в «Ростове» счастлив. Комментировать сумму трансфера и другие детали сделки я не буду. Скажу только, что «Локомотиву» положен определенный процент в случае продажи Тугарева из «Ростова», — заявил Маньяков «СЭ». — Я хочу сказать про другое — задним умом все крепки, и после того, как Рома выдал яркий и качественный отрезок в «Ростове», все начали критиковать Кикнадзе. Хотя на тот момент, когда это арендное соглашение заключалось, Роман не был игроком даже ротации в «Локомотиве».

Также Маньяков рассказал, что помимо «Ростова» у Тугарева были предложения от двух лидеров ФНЛ и от одного клуба РПЛ.

«Роману была нужна игровая практика, чтобы он развивал свой талант и качества, которыми в РПЛ обладают единицы. Разговора с Николичем у меня не было. Для меня еще раньше было понятно, что Тугареву надо искать аренду — я и Юрию Палычу об этом неоднократно говорил, — сказал Маньяков. — У нас были другие предложения, но до конкретики не дошло. А сделка с «Ростовом» в итоге устроила всех».

Тугарев — воспитанник «Локомотива». К «Ростову» 22-летний футболист присоединился в октябре 2020 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем сезоне РПЛ Тугарев сыграл 8 матчей и забил один гол. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

(Константин Колмаков)