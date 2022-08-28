«Челси» готов заплатить полузащитнику Баркли, чтобы он покинул клуб

«Челси» хочет расстаться с полузащитником Россом Баркли до закрытия трансферного окна и может предложить ему отступные за уход из клуба, сообщает The Sun.

Последние два сезона 28-летний англичанин получает мало игрового времени в «Челси». В составе синих Баркли стал обладателем Кубка Англии (2017/18), победителем лиги Европы (2018/19) и победителем клубного чемпионата мира (2021).

Контракт полузащитника с синими рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Баркли забил 1 гол в 14 матчах за «Челси».