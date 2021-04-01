«Барселона» может взять кредит, чтобы купить Холанна

«Барселона» планирует взять кредит, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает ESPN.

По информации СМИ, Лапорта уверен, что контракт с Холанном станет знаковым событием для клуба, а сам норвежец будет определять игру команды в ближайшем будущем. Президент «Барселоны» сделает все, чтобы не допустить его переход в «Реал», который также заинтересован в трансфере.

Соглашение с Холанном дополнительно рассматривают и как возможность убедить Лионеля Месси подписать новый контракт с «Барселоной».

Ранее стало известно, что агент 20-летнего нападающего Мино Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны».

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.