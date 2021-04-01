Спортивный директор «Боруссии» Цорк не беспокоится из-за переговоров представителей Холанна с «Барселоной»
19:33
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на новость о том, что отец нападающего Эрлина Холанна и его агент Мино Райола прилетели в Испанию на переговоры с «Барселоной».
«Я общался с Мино Райолой. Мы четко донесли до него свои намерения. У меня нет проблем с тем, что Альфи и Мино решили позагорать на Средиземном море. Я расслаблен, потому что знаю, чего мы хотим», – приводит слова Цорка журналист Sport1 Патрик Бергер в Twitter.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Боруссия» не хочет отпускать Холанна в летнее трансферное окно и собирается оставить его еще на один сезон в клубе.
В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
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