Спортивный директор «Боруссии» Цорк не беспокоится из-за переговоров представителей Холанна с «Барселоной»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на новость о том, что отец нападающего Эрлина Холанна и его агент Мино Райола прилетели в Испанию на переговоры с «Барселоной».

«Я общался с Мино Райолой. Мы четко донесли до него свои намерения. У меня нет проблем с тем, что Альфи и Мино решили позагорать на Средиземном море. Я расслаблен, потому что знаю, чего мы хотим», – приводит слова Цорка журналист Sport1 Патрик Бергер в Twitter.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Боруссия» не хочет отпускать Холанна в летнее трансферное окно и собирается оставить его еще на один сезон в клубе.

#BVB manager Michael Zorc says @SPORT1 about Erling Haaland: “I spoke to Mino Raiola. We’ve made our intentions very clear. No problem when Alfie and Mino want to take a sunbath on the Mediterranean Sea. I am relaxed because I know what we want!” @BVB don’t want to sell Haaland?? — Patrick Berger (@berger_pj) April 1, 2021

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.