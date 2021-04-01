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«Ливерпуль» предложил пятилетний контракт защитнику «Лейпцига» Конате

06:45
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Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить 40 млн евро за 21-летнего француза. Сообщается, что мерсисайдцы уже предлодили игроку контракт на пять лет.

В текущем сезоне Конате провел 15 матче за «Лейпциг», в которых забил один гол и заработал 2 желтые карточки.

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