«Ливерпуль» предложил пятилетний контракт защитнику «Лейпцига» Конате
06:45
Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, английский клуб готов заплатить 40 млн евро за 21-летнего француза. Сообщается, что мерсисайдцы уже предлодили игроку контракт на пять лет.
В текущем сезоне Конате провел 15 матче за «Лейпциг», в которых забил один гол и заработал 2 желтые карточки.
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