Стали известны подробности встречи президента «Барселоны» с отцом форварда «Боруссии» Холанна

Журналист Фабрицио Романо сообщил у себя в Twitter о подробностях встречи президента «Барселоны» Жоана Лапорты с отцом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна и агентом футболиста, Мино Райолой.

«Встреча Райолы, отца Холанна и Лапорты прошла положительно. Это был первый контакт сторон для обсуждения нового проекта «Барселоны». Очевидно, пока нет никаких сделок или продвинутых переговоров, гонка за форвардом будет долгой, многие клубы претендуют на игрока. Райола встретится с представителями других клубов в ближайшее время. «Бавария» не участвует в борьбе за Холанна», — написал у себя в Twitter Романо.

Mino Raiola will meet/talk also with other top clubs in the next weeks... and Bayern M?nich are *not* in the race for this summer. Raiola also met with BVB this week to discuss about the price as Haaland's clause will be NOT valid in 2021, only in July 2022. ??? #Haaland — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021

По словам источника, Райола также встретится с представителями «Боруссии», чтобы договориться о стоимости 20-летнего норвежца. Пункт об отступных за Холанна в размере 75 миллионов евро вступит в силу летом 2022 года.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 31 матч в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.