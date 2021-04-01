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Стали известны подробности встречи президента «Барселоны» с отцом форварда «Боруссии» Холанна

15:19
Эрлин Холанн. Фото Goal
Эрлин Холанн. Фото Goal
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Журналист Фабрицио Романо сообщил у себя в Twitter о подробностях встречи президента «Барселоны» Жоана Лапорты с отцом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна и агентом футболиста, Мино Райолой.

«Встреча Райолы, отца Холанна и Лапорты прошла положительно. Это был первый контакт сторон для обсуждения нового проекта «Барселоны». Очевидно, пока нет никаких сделок или продвинутых переговоров, гонка за форвардом будет долгой, многие клубы претендуют на игрока. Райола встретится с представителями других клубов в ближайшее время. «Бавария» не участвует в борьбе за Холанна», — написал у себя в Twitter Романо.

По словам источника, Райола также встретится с представителями «Боруссии», чтобы договориться о стоимости 20-летнего норвежца. Пункт об отступных за Холанна в размере 75 миллионов евро вступит в силу летом 2022 года.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 31 матч в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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