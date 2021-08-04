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«Айнтрахт» предложил «Милану» за Хауге 12 миллионов евро

08:15
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Полузащитник «Милана» Йенс Хауге может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего норвежца претендует «Айнтрахт». Месяц назад немецкий клуб предложил за игрока 7 млн евро, но «Милан» ответил отказом. Теперь немцы предлагают 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен продать Хауге, чтобы освободить средства для покупки Николы Влашича у ЦСКА.

В прошлом сезоне Хауге провел 28 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 3 голевые передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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