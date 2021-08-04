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«Венеция» арендует Кальдару у «Милана»

09:30
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Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, представители клубов встретились в Милане, где достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа. Часть зарплты игрока будет оплачивать «Милан».

Ранее «Венеция» арендовала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.

Прошедший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.

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Сергей Разин все материалы автора

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