«Венеция» арендует Кальдару у «Милана»

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, представители клубов встретились в Милане, где достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа. Часть зарплты игрока будет оплачивать «Милан».

Ранее «Венеция» арендовала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.

Прошедший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.