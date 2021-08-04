«Венеция» арендует Кальдару у «Милана»
09:30
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Венеции», сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, представители клубов встретились в Милане, где достигли договоренности об аренде 27-летнего итальянца с возможностью выкупа. Часть зарплты игрока будет оплачивать «Милан».
Ранее «Венеция» арендовала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.
Прошедший сезон Кальдара провел в аренде у «Аталанты». За команду из Бергамо защитник провел девять матчей во всех турнирах.
Читайте также
Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю