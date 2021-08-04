«Астон Вилла» заплатит за форварда «Байера» Бэйли 35 миллионов евро

Форвард «Байера» Леон Бэйли близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бирмингемцы согласовали личный контракт 23-летнего уроженца Ямайки, а «Байер» получит за игрока около 35 млн евро. Ранее «Астон Вилла» подтвердила, что ведет переговоры о переходе форварда.

Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.