Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Айнтрахт» может подписать Ламмерса из «Аталанты»

05:36
Теги:

Форвард «Аталанты» Сэм Ламмерс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует «Айнтрахт», который поборется за игрока с «Дженоа». Сообщается, что форвард вылетит в Германию для подписания контракта.

В минувшем сезоне Ламмерс провел 17 матчей за «Аталанту», в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Рогозин допустил существование инопланетян
Равнодушный кот довел малыша до слез и рассмешил Сеть
Фото со справляющей нужду Волочковой изучат эксперты
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд