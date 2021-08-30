«Айнтрахт» может подписать Ламмерса из «Аталанты»

Форвард «Аталанты» Сэм Ламмерс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует «Айнтрахт», который поборется за игрока с «Дженоа». Сообщается, что форвард вылетит в Германию для подписания контракта.

В минувшем сезоне Ламмерс провел 17 матчей за «Аталанту», в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.