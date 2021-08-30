«Фиорентина» арендует Орсолини у «Болоньи» с правом выкупа за 15 миллионов евро
06:47
Форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини в ближайшее время перейдет в «Фиорентину», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «фиалки» арендуют 24-летнего итальянца с правом выкупа за 15 млн евро. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне Орсолини провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
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