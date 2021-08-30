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«Фиорентина» арендует Орсолини у «Болоньи» с правом выкупа за 15 миллионов евро

06:47
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Форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини в ближайшее время перейдет в «Фиорентину», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «фиалки» арендуют 24-летнего итальянца с правом выкупа за 15 млн евро. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Орсолини провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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