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«Торино» арендует Кабака у «Шальке» за 1 миллион евро

00:55

Защитник «Шальке» Озан Кабак продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего турка претендует «Торино», который предложил за аренду 1 млн евро с возможностью выкупа.

Вторую часть минувшего сезона Кабак провел на правах аренды в «Ливерпуле», однако клуб решил не выкупать футболиста. Защитник сыграл 9 матчей в чемпионате Англии и получил 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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