«Атлетико» интересуется Вильяром из «Ромы»
20:05
Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может продолжить карьеру в Испании, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Атлетико». Игрок впечатлил мадридский клуб своей игрой в Италии, а также за молодежную сборную Испании, за которую он забил в матче Евро-2021 против Словении.
В текущем сезоне Вильяр провел 36 матчей за «Рому», в которых отметился голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
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