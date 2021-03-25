«Атлетико» интересуется Вильяром из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может продолжить карьеру в Испании, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Атлетико». Игрок впечатлил мадридский клуб своей игрой в Италии, а также за молодежную сборную Испании, за которую он забил в матче Евро-2021 против Словении.

В текущем сезоне Вильяр провел 36 матчей за «Рому», в которых отметился голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.