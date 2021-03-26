«Барселона» подпишет Вайналдума после того, как команду покинет Пьянич
10:40
Переход полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в «Барселону» откладывается, сообщает Marca.
По сведениям источника, каталонский клуб интересуется 30-летним голландцем еще с зимнего трансферного окна, однако испанцы готовы подписать игрока только после того, как команду покинет полузащитник Миралем Пьянич.
В текущем сезоне Вайналдум провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и заработал 3 желтые карточки.
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