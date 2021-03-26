«Барселона» подпишет Вайналдума после того, как команду покинет Пьянич

Переход полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в «Барселону» откладывается, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб интересуется 30-летним голландцем еще с зимнего трансферного окна, однако испанцы готовы подписать игрока только после того, как команду покинет полузащитник Миралем Пьянич.

В текущем сезоне Вайналдум провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и заработал 3 желтые карточки.